VENEZIA: RENZO ROSSO, PONTE RIALTO? RESTAURO COSTATO MENO DEL PREVISTO

– «Quando avremo finito di restaurare i portici sarà la volta dell’inaugurazione. Siamo stati bravi e ci sono avanzati dei soldi sul preventivo. Questo vuol dire che se le cose vengono controllate dalle persone giuste si possono fare bene, in tempo ed evitando spese enormi, come avviene di solito in questi casi. Tanti soldi spesso vengono buttati via, ma noi ne abbiamo risparmiati». Così Renzo Rosso, patron di Diesel e protagonista del volo dell’Aquila oggi a Venezia, in merito al restauro del ponte di Rialto. Rosso si è quindi espresso anche sul sociale e i problemi della Terra: «Come dice il mio amico Dalai Lama si deve cambiare in meglio il mondo. Dobbiamo fare qualcosa di concreto per i problemi del pianeta, come l’inquinamento e il riscaldamento, sentirete presto delle cose che stiamo facendo anche in questa direzione. Con la fondazione Only the brave stiamo facendo ottime cose, per ora una scuola, anche lì come il ponte di Rialto abbiamo preso in mano la situazione dall’inizio alla fine e la porteremo a termine senza sprechi». (

