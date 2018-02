CAV, PER 5 ANNI NO TASSE AD AZIENDE CHE ASSUMONO GIOVANI

«Tre milioni di giovani non cercano più lavoro perchè sono sfiduciati. Il lavoro è un’urgenza di oggi e quindi noi abbiamo pensato di togliere ogni tassa e contribuzione ad aziende che assumono i disoccupati. Per i primi tre anni contratto di praticantato, per altri 2 contratto di primo impiego».Lo afferma Silvio Berlusconi al programma ‘dalla vostra partè su Rete4.

Ti potrebbero interessare anche: