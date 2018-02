DIETRO I FATTI/ Zingaretti promette tutto a tutti. Tranne che ai riabilitatori

Il mondo romano è in pieno caos, il Lazio rumoreggia per mille cose che non vanno, Zingaretti serafico va ad inaugurare all’Ipab S.Alessio (diretto da un “monumento” della politica capitolina Amedeo Piva) un rifugio per padri separati. Iniziativa più che lodevole, intendiamoci, ma forse c’erano tempi migliori per farlo. Il governatore rilascia interviste, parla alla radio, sorride a tutti, taglia nastri a volontà, ma invitato ad una conferenza stampa di argomento sanitario dove si parlava dei problemi creati dalla sua amministrazione glissa, evita di presentarsi e di mandare qualcuno. E’ quel modo di sfuggire il contradditorio che lui e i suoi contestano agli avversari. Un altro impegno spostato improvvisamente proprio in concomitanza con l’invito dei riabilitatori in rivolta? Non scherziamo. Ma c’è di più. Gli Zingaretti-boys si informano discretamente su quello che in quella sede viene denunciato, si leggono le agenzie e poi dettano un comunicato secco, gelido. Che suona così: la legge ce lo consente, non c’è niente da discutere e da negoziare, facciamo quello che ci pare. Non una parola sull’oggetto dei contendere e sui disgustosi paradossi raccontati dai fisiatri e neuroriabilitatori nel corso della conferenza stampa. Solo una chiusura aprioristica a qualsiasi possibilità di dialogo. La Regione chiede indietro tot milioni di euro per quell’anno e tot per quell’altro. Punto. Una risposta piccata, in campagna elettorale sarebbe stato più opportuno spiegare, articolare una posizione, dialogare. Come ci si può fidare di un presidente che di fronte a delle regole incredibili applicate solo e soltanto nel Lazio non promette almeno una verifica, un ” ne parleremo”, tanto per tranquillizzare tutti? Ci sono in gioco almeno diecimila posti di lavoro, oltre al futuro di strutture messe con le spalle al muro.

