LECCE: SINDACO, SE MI DIMETTESSI UN ANNO DI COMMISSARIAMENTO PRIMA DI ELEZIONI

«Tanti dicono ‘subito al votò. Per andare alle urne tra aprile e giugno non c’è altra strada che chiedere ai consiglieri eletti con le liste di Mauro Giliberti (il candidato di centrodestra ndr) di presentare le firme per lo scioglimento entro il 24 febbraio, non appena il Consiglio Comunale prenderà atto della nuova composizione. Dopo quella data l’interruzione anticipata della consiliatura porterà al commissariamento della città fino alla primavera del 2019. Le mie eventuali dimissioni, seppur formalizzate immediatamente, diverrebbero irrevocabili solo tra 20 giorni, oltre la data limite del 24 febbraio, l’unica che consente di ‘votare subitò». Così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, nel corso di una conferenza stampa convocata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato quella del Tar di ottobre e ha sostanzialmente sancito che il primo cittadino del capoluogo salentino (centrosinistra) non ha più la maggioranza in consiglio comunale, in quanto il premio di maggioranza è stato riconosciuto al centrodestra (‘anatra zoppà). «La sentenza del Consiglio di Stato, che rispettiamo oggi, come quella del Tar ieri, senza commenti né giudizi – ha aggiunto – stabilisce una nuova composizione del consiglio comunale. Non mette in discussione la mia elezione ma, esclusivamente, l’assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione che mi ha sostenuto. Viene pertanto evidenziato il primato del principio della rappresentatività rispetto a quella della governabilità. Un’eventualità che ovviamente avevamo messo in conto sin dall’inizio.Attendiamo che il Prefetto di Lecce, indicato Commissario ‘ad actà – ha proseguito Salvemini – ponga in essere gli atti consequenziali stabilendo chi dovrà lasciare il seggio e chi invece occuparlo. Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale procederemo senza indugio alla convocazione del consiglio comunale per la presa d’atto in modo da ripristinare la legittimità dell’organo».

