Blitz di Forza Nuova negli studi di La7: interviene Floris

Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 a Roma. Un gruppo di circa 20 militanti del partito di estrema destra si sono presentati negli studi televisivi di via Tiburtina durante le registrazioni di “Dimartedì” chiedendo di partecipare alla trasmissione. Alcuni di loro sono riusciti a entrare negli studi. Il conduttore Giovanni Floris è intervenuto e ha parlato con loro per poi far accompagnare il gruppo all’uscita. Non ci sono stati episodi violenti ma non è stato nemmeno possibile consentire un intervento in trasmissione dei militanti di Forza Nuova in quanto contrario alla policy del programma che prevede solo ospiti invitati.

Ti potrebbero interessare anche: