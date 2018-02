CIVITAVECCHIA, «HOSPICE PASSO DI GRANDE CIVILTÀ»

«L’hospice oncologico di Civitavecchia è finalmente realtà: si realizza oggi un passo di grande civiltà su un percorso virtuoso che ha rimesso la sanità laziale al centro grazie al lavoro della Giunta Zingaretti, della Asl competente guidata dal dottor Quintavalle, dell’Area metropolitana, dei Comuni del comprensorio con in testa Civitavecchia, ma anche delle associazioni, della Curia e della Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia». Lo dichiara, in una nota, la deputata del Pd e candidata alle elezioni regionali del Lazio, Marietta Tidei. «L’hospice oncologico pubblico permetterà di assistere i malati terminali e fornire loro le cure palliative: oltre ai 10 posti letto all’interno della struttura, sarà possibile mettere a disposizione 40 assistenze a domicilio per le persone che hanno più bisogno: questa è la sanità che sa essere vicina ai cittadini e alle loro esigenze», sottolinea Tidei. «L’umanizzazione delle cure è un aspetto fondamentale, soprattutto per chi si trova in condizioni di salute oramai compromesse e ha diritto a usufruire di un’assistenza professionale e rispettosa della dignità umana», aggiunge. «Dopo l’abolizione del ticket sanitario regionale, l’uscita dal commissariamento e gli investimenti nell’edilizia sanitaria, la Giunta Zingaretti porta a compimento un’altra opera importante per il territorio laziale», conclude Tidei.

