Di Maio chiude squadra governo. Donne nei ruoli chiave

E’ pronta la squadra di governo che il M5s presenterà agli elettori. A quanto si apprende, il candidato premier Luigi Di Maio ha definito praticamente tutti i ministeri con alcune novità legate ai dicasteri senza portafoglio E, si sottolinea, nella scelta dei futuri ministri è stato anche tenuto presente l’eventuale e futuro giudizio del presidente: “abbiamo designato i ministri come se Mattarella fosse presente”, viene spiegato. L’annuncio dei nomi non sarà fatto in un’unica occasione ma sarà scaglionato nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana o dalla fine di questa.

Secondo quanto si è appreso, nella squadra di Governo targata M5s ci sarà, ad esempio, un ministero per la Meritocrazia e, come Di Maio aveva annunciato, un ministero da hoc per Famiglie e bambini. “Manca solo un tassello, dobbiamo scegliere tra due o tre nomi”, fanno sapere dal Movimento sottolineando come la squadra di governo sia composta da “personalità riconosciute che condividono i nostri ideali”.

I ministeri chiave del “governo ombra” che il candidato premier Luigi Di Maio presenterà nei prossimi giorni saranno occupati da donne.

