Ema: Tajani chiede a Juncker tutta la documentazione

– Acquisire dalla Commissione Ue “tutti i dettagli” dell’offerta formulata dall’Olanda per ospitare la sede dell’Ema in uno spirito di “mutua e sincera cooperazione” tra le istituzioni: questa la richiesta formulata dal presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani in una lettera inviata oggi a Jean-Claude Juncker. Per consentire al Parlamento di decidere sulla questione con piena cognizione di causa, Tajani chiede che il Pe possa visionare anche le informazioni classificate come ‘confidenziali’.

Nella lettera a Juncker, Tajani evidenzia che una “completa e accurata” informazione sulla selezione della proposta per la futura sede dell’Ema “è necessaria per consentire al Parlamento di decidere” sulla materia in modo consapevole e informato. Ma il contenuto dell’offerta avanzata dal governo olandese e la valutazione formulata dalla Commissione “non sono state fornite al Parlamento”.

Da qui la richiesta avanzata da Tajani a Juncker per acquisire tutta la documentazione sull’offerta olandese, compresa quella eventualmente considerata ‘confidenziale’, e sulla valutazione che ne è stata fatta dalla Commissione.

Questo, si legge ancora nella lettera, in base a quanto previsto dal Trattato Ue e degli impegni assunti con l’accordo quadro interistituzionale del 2010. “Ho fiducia – conclude Tajani rivolto a Juncker – di poter contare sulla tua fattiva collaborazione su questa importante questione”.

