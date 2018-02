La più bella d’Italia? E la spiaggia dei Conigli

Spiaggia dei Conigli nuovamente regina delle spiagge d’Italia seguita da Tropea (in salita dal nono posto) e da La Pelosa a Stintino (l’anno scorso quinta). Emerge dai TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2018 che vedono la caraibica Grace Bay a Turks and Caicos vincitrice a livello mondiale. Un po’ di delusione a livello europeo con la sola spiaggia dei Conigli in settima posizione e a livello mondiale senza nessuna presenza tricolore.

Nel resto della top 10 italiana si piazzano Cala Goloritze a Baunei (4/a), Porto Giunco a Villasimius (5/a), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6/a), Cala Mariolu a Baunei (7/a) e Cala Rossa a Favignana (8/a). New entry in nona e decima posizione rispettivamente la Spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

A livello europeo Mediterraneo protagonista ma è invece la Spagna a farla da padrona, con 3 spiagge presenti nella top 10 delle migliori spiagge d’Europa tra cui la vincitrice assoluta: La Concha a San Sebastian.

Top 10 spiagge Italia

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

2. Spiaggia di Tropea, Tropea

3. La Pelosa, Stintino

4. Cala Goloritze, Baunei

5. Porto Giunco, Villasimius

6. Baia del Silenzio, Sestri Levante

7. Cala Mariolu, Baunei

8. Cala Rossa, Isola di Favignana

9. Spiaggia di Maria Pia, Alghero

10. Marina Piccola, Capri

Top 10 spiagge Europa

1. La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna

2. Elafonissi Beach, Creta, Grecia

3. Falesia Beach, Algarve, Portogallo

4. Fig Tree Bay, Famagusta District, Cipro

5. Bournemouth Beach, Regno Unito

6. Kleopatra Beach, Turchia

7. Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia

8. Balos Lagoon, Creta, Grecia

9. Playa de Ses Illetes, Isole Baleari, Spagna

10. Playa de Las Canteras , Canarie, Spagna

Top 10 spiagge mondo

1. Grace Bay, Turks and Caicos, Caraibi

2. Baia do Sancho, Pernambuco, Brasile

3. Varadero Beach, Cuba, Caraibi

4. Eagle Beach; Aruba; Caraibi

5. Seven Mile Beach, Isole Cayman, Caraibi

6. La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna

7. Clearwater Beach, Florida, Stati Uniti

8. Seven Mile Beach, Giamaica, Caraibi

9. Bavaro Beach, Repubblica Domenicana, Caraibi

10. Playa Norte; Penisola dello Yucatán; Messico

Ti potrebbero interessare anche: