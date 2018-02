Matrimonio nel 2018: 5 consigli per un evento fantastico

Il giorno del proprio matrimonio è, senza alcun dubbio, il giorno più atteso, desiderato e felice della vita di ognuno di noi. Si tratta dell’evento per antonomasia e per questo motivo va organizzato nei minimi dettagli. Nulla deve essere lasciato al caso, dagli invitati agli abiti, passando per la location, gli addobbi floreali ed il viaggio di nozze. Ecco, dunque, cinque consigli per un evento fantastico.

1 – La Pianificazione

Per organizzare al meglio il giorno del proprio matrimonio, bisogna pianificare tutto nei minimi dettagli. E bisogna farlo partendo da almeno un anno prima. Una volta stabilita la data delle nozze, è opportuno scegliere il luogo dove avverrà la cerimonia, tra cui la Chiesa ed il ristorante. Se, invece, si tratta di un matrimonio civile, è necessario prendere contatti con il Comune di residenza e fissare l’appuntamento per la cosiddetta Promessa di Matrimonio. In entrambi i casi è opportuno fissare con il Comune la data per le pubblicazioni matrimoniali. Dopo di che bisogna cominciare a pensare al resto.

2 – La scelta degli abiti

Ciò che indossiamo il giorno del nostro matrimonio è di primaria importanza, che si tratti della sposa o dello sposo. Ciò che scegliamo di indossare per il giorno più importante della nostra vita deve essere semplicemente impeccabile, adatto al nostro corpo per farci sentire a nostro agio durante tutta la cerimonia. Per questo motivo è bene scegliere qualcosa che si avvicini al nostro stile solito, senza strafare o tentare strade alternative e strambe.

Il consiglio è quello di visionare più soluzioni prima di scegliere, ma non farsi prendere la mano con l’indecisione, altrimenti si corre il rischio di non decidere praticamente mai.

3 – Gli Invitati

Lui sì, lei no, loro forse. La scelta degli invitati è molto difficile. Lo è per qualsiasi cerimonia o per qualsiasi evento. Lo è, ancor di più, per il proprio matrimonio. Per non sbagliare è sempre bene invitare le persone alle quali teniamo e che vorremmo avere al nostro fianco il giorno del nostro matrimonio. Tra amici, parenti e colleghi il giorno del matrimonio deve essere un giorno di festa e condivisione.

4 – I dettagli

I dettagli, si sa, fanno la differenza. Ed è per questo che bisogna pensare a tutto per rendere il proprio matrimonio semplicemente indimenticabile. Ecco perché ecomesifa.it, noto sito di guide e tutorial, consiglia di arricchire l’evento con fiori di stagione, sempre ben visti e profumati, cercando di privilegiare fiori bianchi. Ma non solo fiori: grande importanza ce l’hanno i gadget simpatici come occhiali e spillette da regalare agli invitati. Questi si possono personalizzare ed ordinare direttamente su internet, così, spendendo poco, potrete entrare in possesso di oggetti che divertiranno gli invitati.

5 – Il viaggio di nozze

Il viaggio di nozze, infine, è il giusto coronamento per il giorno del matrimonio. Questo deve avere come meta finale un posto da sogno, condiviso in toto dalla coppia. In questo caso le soluzioni non mancano di certo. Si possono scegliere le mete calde e lontane, oppure le capitali europee per un tour culturale.

