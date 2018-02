MONTENEGRO: ATTACCO SUICIDA CONTRO AMBASCIATA USA

Un uomo ha lanciato un ordigno esplosivo contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Podgorica, capitale del Montenegro e poi si è suicidato con un’altra bomba. Lo ha reso noto il governo montenegrino su Twitter, spiegando che entrambi i dispositivi erano probabilmente bombe a mano. La prima è stata gettata nel cortile dell’ambasciata e la seconda, che ha ucciso l’attaccante, nella strada fuori. Le esplosioni si sono verificate alle 1.30 del mattino (2330 GMT) locali. La polizia sta indagando. Un portavoce dell’ambasciata, Jeff Adler, ha dichiarato al sito web di Vijesti dche si sta verificando lo stato di sicurezza del proprio personale e dello staff e si sta collaboranod con la polizia per identificare l’aggressore. La rappresentanza diplomatica ha anche pubblicato un avviso sul suo sito Web che avvertiva i cittadini americani presenti in città a non recarsi presso l’ambasciata perché «è in corso un’attività di controllo della sicurezza».

Ti potrebbero interessare anche: