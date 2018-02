Corruzione, arrestato il sindaco di Acireale

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e altre sette persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Catania. Il provvedimento, emesso dal gip di Catania, è stato richiesto dalla procura che ha indagato sia sul comune di Acireale, grosso centro a nord di Catania, sia in quello – più piccolo – di Malvagna, nel Messinese.

Cinque delle otto persone arrestate sono in carcere, le altre tre sono ai domiciliari. Gli arresatti sono accusati a vario titolo di corruzione e turbativa d’asta.

Barbagallo, 42 anni, è sindaco di Acireale dal 2014, eletto con liste civiche di centrosinistra con un numero di voti (oltre 15mila) che furono quasi il doppio di quelli avuti dal candidato di centrodestra. Laurea in ingegneria civile, è un libero professionista.

Barbagallo è accusato di avere chiesto a un vigile urbano di elevare multe a due fratelli commercianti del paese: «Tanto so che poi mi cercheranno» per annullarle. In questo modo avrebbe chiesto in cambio voti alle Regionali dello scorso novembre, per il «suo» deputato di riferimento, Nicola d’Agostino, che i pm hanno detto essere estraneo all’indagine.

L’indagine è durata pochi mesi ed è partita alla fine dello scorso anno. Quattro gli episodi accertati dalla Guardia di finanza. Gli altri tre riguardano finte consulenze per opere pubbliche ad Acireale (ampliamento cimitero e pista di atletica dello stadio) e a Malvagna (il campo di calcio), con mazzette date a funzionari compiacenti che hanno firmato collaudi mai effettuati. Tra gli arrestati c’è anche la responsabile regionale del Coni Sicilia, Anna Maria Sapienza. L’organizzazione sportiva non è però coinvolta.

