Il fatturato delle industrie italiane ai massimi dall’inizio della crisi

Il 2017 delle industrie italiane si è chiuso per i dati statistici con una crescita del 5,1% del valore del fatturato, miglior performance dal 2011, mentre gli ordini (dati grezzi) sono saliti del 6,6%. L’indice complessivo del fatturato (110) è così tornato al livello più alto dall’ottobre del 2008, mese significativo perché immediatamente successivo al fallimento di Lehman Brothers, evento simbolo della grande crisi finanziaria ed economica degli anni successivi. Resta comunque ancora lontano il livello di 117 punti e oltre che l’Italia aveva toccato nell’estate di quell’anno e che fa dire al Codacons che la strada giusta è imboccata, ma è presto per festeggiare i ritorni al livello pre-crisi.

I dati arrivano dall’Istat, che ha pubblicato stamane l’aggiornamento relativo al mese di dicembre e chiuso così l’intero anno passato. Dalle tabelle pubblicate emerge che il motore della crescita degli affari delle imprese italiane è stato soprattutto l’estero (fatturato +6,1%), ma anche all’interno del Paese (+4,6%) il dato è positivo. Sul fronte degli ordinativi i due dati geografici sono invece allineati, lasciando intuire una prospettiva domestica positiva più che in passato.

Nel solo dicembre del 2017, si è registrato il terzo incremento congiunturale consecutivo (+2,5%) del fatturato mentre sul dicembre 2016 il balzo è stato di ben 7,2 punti percentuali. Come mostra il grafico, quel che colpisce in particolare è come nella parte finale del 2017 l’indice si sia mosso costantemente al rialzo, mentre solitamente si muove un po’ su e un po’ giù. Un sintomo che sono probabilmente arrivati a maturazione alcuni interventi adottati dalle imprese nei mesi precedenti, migliorando il risultato complessivo. Gli ordini mostrano un deciso incremento sia congiunturale (+6,5%) che tendenziale (+6,9%).

La crescita del fatturato a dicembre è dovuta sia al mercato interno (+2,9%), sia a quello estero (+1,9%). Anche gli ordinativi segnano incrementi per entrambi i mercati (+7,6% per il mercato interno e +5,1% per quello estero). Tutti i principali raggruppamenti delle industrie – a guardare gli indici destagionalizzati del fatturato – segnano dati positivi, ma spicca l’energia che cresce del 5,7% rispetto a novembre. Quanto all’indice grezzo degli ordinativi, nel raffronto con il dicembre 2016 gli incrementi più rilevanti riguardano l’elettronica e le apparecchiature elettriche, entrambe sopra il +20%.

Oltre ai dati dell’Istat, si registrano anche le stime della Confindustria per l’andamento economico italiano, con prospettive positive. Secondo viale dell’Astronomia “a compensazione di una chiusura del 2017 più fiacca del previsto, la dinamica dell’economia italiana nel primo trimestre potrebbe rivelarsi superiore alle attese, stando anche all’andamento molto positivo degli indicatori qualitativi”.

