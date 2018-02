Si è scaldata la piazza, chi soffia sul fuoco?

Quelle brutte immagini di caschi, scudi, manganelli, molotov rimandano a tempi che tutti vorremmo dimenticare. Si è scaldata la piazza, rossi e neri, fascisti e antifascisti. Il richiamo al buon senso non viene dalla politica ma dalle forze dell’ordine, quelle che in piazza prendono i sanpietrini e le molotov e non possono reagire con altrettanta energia. La politica eccita gli animi, i media soffiano sul fuoco, e la gestione dell’ordine pubblico lascia a desiderare. Si aspetta che ci scappi il morto? Si passa da un eccesso all’altro, dall’appiattimento su posizioni superficiali, di sottovalutazione dei pericoli, all’enfasi eccessiva, che “carica” l’opinione pubblica. Sono giorni e giorni che gli opposti estremismi – bel termine riesumato dal secolo scorso – occupano le piazze e le strade delle città italiane dando vita a cortei e scontri, ferocissimi. Destra, sinistra, poi ancora destra e ancora sinistra. La spirale avvolge tutto e tutti senza che si riesca a contenere e ad arginare questa esplosione di violenza che forse – o probabilmente – non è soltanto politica . Non c’è una risposta decisa, importante. Ma non c’è neanche una azione di prevenzione che assicuri serenità a tutti. Si può far passare il principio che sabato 24 ben cinque manifestazioni occupano la capitale? Cosa può inventarsi il questore per evitare il collasso di una città e un a scintilla che potrebbe fare esplodere tutto? La Consap, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, ha chiesto con forza e in ogni modo possibile che qualcuno proibisse quelle manifestazioni. Tutto inutile, in virtù di un malinteso senso di democrazia che attribuisce a chiunque il diritto di sfilare, manifestare, esprimere con la forza dei numeri il proprio dissenso. E’ logica, è buon senso. Con Forza Nuova da una parte e i centri sociali dall’altra, che se le danno di santa ragione l’unica cosa da farsi per tenere separati i contendenti è quella di eliminare ogni situazione a rischio. Facile a dirsi. La gente protesta e ha paura, le forze dell’ordine subiscono il peso maggiore di questa situazione di disagio. La tensione è palpabile, è nell’aria, servirebbero gesti distensivi, non slogan che infiammano platea e opinione pubblica. Tutta colpa di Salvini? O della Boldrini? E’ una violenza fisiologica nel tempo della campagna elettorale? I centri sociali se ne stavano in disparte da tempo, confinati dei “ghetti” lasciati a loro disposizione dalle amministrazioni; ma lo sviluppo di una serie di soggetti politici di estrema destra ha destabilizzato la situazione, l’ha resa incandescente. Un fenomeno sottovalutato, eravamo tutti distratti da altro. Gli immigrati sono solo l’esca di una miccia che sta ora facendo esplodere contraddizioni di ogni tipo e che toglie al paese la poca serenità rimasta. Ci siamo avvicinati a questo schema di crisi in altre stagioni, i sintomi e le motivazioni erano diverse. Ma la sostanza è questa. C’è qualcuno che soffia sul fuoco? Qualche burattinaio?

Ti potrebbero interessare anche: