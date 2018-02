L’INTERVISTA/ “#10 Volte Meglio “‘ , né partito né movimento. Realisti o sognatori?

10 DOMANDE A GIAN LUCA COMANDINI COFONDATORE DEL NUOVO SOGGETTO POLIICO

Di Sandro Gugliotta

Assodato che in questa campana elettorale molti temi cruciali sono del tutto assenti dal dibattito politico, come per esempio il tema del Lavoro che non c’è, assodato che le varie forze politiche sfruttano più o meno demagogicamente fatti di cronaca per portare l’elettorato indeciso dallo loro parte, il dato certo a fronte dei sondaggi è che molti elettori più che non sapere per chi votare stanno decidendo invece se andare a votare o meno. Certo l’offerta politica è quella che è. Il Movimento 5 stelle continua ad essere la novità ma non più con la stessa forza del 2013, gli altri due poli di centro destra e di centro sinistra hanno di fatto subito una atomizzazione e la lega prende voti nel sud d’Italia. Ma a ben cercare tra le liste una vera novità c’è. Si chiama #10 Volte Meglio, ambisce a superare la soglia di sbarramento e soprattutto a gettare le basi per un progetto “illuminato” di lungo periodo. Abbiamo incontrato uno dei leader cofondatore di questo gruppo di persone che promettono di “fare”, Gian Luca Comandini

#10 Volte Meglio non è un partito. Le Vostre parole d’ordine sono cambiare un sistema marcio e corrotto, con politici non di professione, ma provenienti dalla società civile, meritocrazia e competenze per portare un cambiamento radicale, un impegno in politica a tempo determinato, il vostro candidato premier gira l’Italia in treno per capire i problemi dei cittadini e non farete alleanze con nessuno. Scusi quale è la differenza dal Movimento 5 stelle?

Le competenze. Su onestà, provenienza e buoni propositi possiamo pensarla anche uguale, ma purtroppo non bastano per governare un paese e risolvere una crisi che va avanti da lustri. L’ingrediente mancante è esattamente la competenza. I nostri candidati sono eccellenze come Piera Levi-Montalcini e Flavia Bustreo, persone con cv e risultati importanti alle spalle. Non mi sembra una piccola differenza…

Quale è il vostro obiettivo realistico dopo il 4 marzo?

Rimboccarci le maniche e continuare a lavorare sodo. Ci concentreremo soprattutto sul creare nuclei e sedi locali in ogni singolo capoluogo italiano. La presenza sul territorio è importante e finalmente dal 4 marzo in poi avremo il tempo di consolidarla e di ascoltare i cittadini e capire insieme i problemi e come risolverli.

Si legge nella sua biografia che non sopporta indecisi, ignoranti e raccomandati. Se vive e lavora in Italia ha sbagliato paese.

Purtroppo me lo dicono in molti. Ma non ce la faccio ad andarmene da qui, immagini che soddisfazione rimanere e riuscire un giorno a cambiare le cose davvero.

Come e perché è nata la scelta su Andrea Dusi vostro candidato premier?

Andrea viene da due esperienze molto importanti, l’exit di Wish Days e la fondazione di Impactscool, è un imprenditore molto preparato specialmente su turismo e istruzione, i capisaldi del nostro programma.

#10 Volte Meglio è nato spontaneamente oppure rappresenta la riedizione del movimento “Fare per fermare il declino” fondato nel 2013 dagli economisti Boldrin, Brusco e dal giornalista Oscar Giannino?

Ce lo dicono in molti, tra di noi ci sono molte persone che hanno sperato in una prima rivoluzione culturale con Fare di Giannino, e non a caso Giannino stesso ha espresso simpatia per il nostro gruppo politico, quindi simpaticamente mi consenta di dire che potremmo anche essere visti come un Fare Futuro. Stavolta una rivoluzione sì culturale ma anche tecnologica con sempre le competenze alla base ovviamente.

13 schede di programma che rappresentano le linee guida strategiche. Al punto 6 si legge merito. Come farete a rendere effettive e concrete le dinamiche meritocratiche in una società che in tutti i settori ha sempre funzionato con logiche opposte?

Con la spinta propulsiva delle nuove generazioni, i millennials oggi crescono distaccati (spesso anche troppo) da ogni sistema e logica tradizionale, entro 5 anni saranno il 55% del paese e avranno, si spera, una mentalità diversa da chi ha governato negli ultimi 30 anni. Noi saremo pronti a gestire questo cambiamento generazionale epocale. Aiutati dalla tecnologia, ovviamente.

La squadra di #10 Volte Meglio è fatta davvero dalle migliori intelligenze del Paese nel mondo dell’imprenditoria e delle professioni. Non rischiate di sostituire le vecchie èlite rappresentate dalla casta con nuove èlite del mondo della finanza?

No, anzi la maggior parte di noi viene da ambienti come Cultura, Istruzione, Scienza, Arte, Turismo, sono pochi i “finanzieri”, quindi nessun pericolo!

Coding, filosofia e bilinguismo a partire dalle elementari, poi ancora IoT, blockchain, bitcoin, intelligenza artificiale e digitalizzazione. Un programma di altissimo respiro. Ma come si spiegano queste rivoluzioni cruciali e necessarie per il futuro del Paese ai cittadini che sono sempre più impegnati nella lotta quotidiana per la sopravvivenza?



Verissimo. E sarà il problema più grosso da affrontare, ma i cittadini saranno costretti a capire che o corriamo veloci quanto il resto del mondo verso questo futuro oppure ci estinguiamo. L’alfabetizzazione e ancora prima la comprensione attiva saranno fondamentali. I mass media anche dovranno aiutarci in questo.

Altro tema centrale del vostro Programma. Puntare sul turismo per creare 1.4 milioni di nuovi posti di lavoro. Se parliamo dell’Italia nei prossimi 15 anni per lo sviluppo del digitale si perderanno 3 milioni di posti di lavoro. Lei sa benissimo che molti dei lavori che si fanno oggi non esisteranno più. Come si fa?

E questa è un’opportunità non certo un problema. Il 65% dei lavori del futuro oggi non esistono ancora. Il problema è che la nostra scuola non lo dice ai bambini, non prepara i nostri giovani ai lavori del futuro. Basterebbe da una parte modernizzare e digitalizzare l’offerta turistica per rendere questo paese turistico 12 mesi l’anno e non solo in brevi periodi per pochissime città. Dall’altra parte riformare l’istruzione sin dalla materna e rendere le università e i licei strumenti concreti per preparare e formare il giovane al lavoro che farà nella vita. Solo così si crea lavoro e si sfrutta l’enorme opportunità dell’evoluzione tecnologica.

Lei è molto giovane eppure ha già fatto parte di organismi direttivi di importanti società multinazionali della comunicazione. Riesce a conciliare la sua inquietudine imprenditoriale con questa nuova sfida politica in cui serve mettere in campo il massimo sforzo e impegno per costruire una forza matura e credibile che voglia ambire al governo del Paese?

Assolutamente sì, chi conosce la mia carriera o legge il mio cv sa benissimo che mi piacciono le sfide importanti e le porto a termine sempre. Motivo per cui qualche mese fa ho rinunciato a tutti i miei incarichi prestigiosi, pubblici e istituzionali e mi sono preso un periodo sabatico da tutte le mie aziende, così da potermi dedicare unicamente a cambiare il paese che amo follemente e renderlo magari un giorno 10 Volte Meglio.

