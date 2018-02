SPERLONGA/ Lottizzazione abusiva, inizia il processo a Cusani

Citazione a giudizio per il sindaco, per l’ex responsabile dell’ufficio tecnico e per il progettista: udienza il 21 marzo. Pende ancora il ricorso sui sequestri

Lottizzazione abusiva, il processo per l’ex presidente della Provincia di Latina e sindaco di Sabaudia sta per cominciare. Imputati in questo procedimento penale sono Armando Cusani, Antonio Faiola e Luca Conte, nei confronti dei quali il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, che ha coordinato l’inchiesta, ipotizza il reato di lottizzazione abusiva.

La prima udienza è fissata per il 21 marzo davanti al giudice monocratico Fosso. Quali parti offese vengono indicati il sindaco del Comune di Sperlonga, ossia lo stesso Cusani, e il presidente della Regione Lazio. Diversi privati sono però intenzionati a chiedere i danni e a chiamare in garanzia il Comune di Sperlonga. E qualcuno di questi parla di istanze risarcitorie per cifre a sei zeri.

All’interno dell’imputazione formulata dal pm si contesta che attraverso il programma integrato e i relativi accordi di programma siano stati autorizzati «interventi di edilizia speculativa di gran lunga prevalenti in volumetria e superfici rispetto alle opere di edilizia residenziale pubblica». Il programma integrato, sempre secondo l’accusa, è «da ritenersi illegittimo e illecito, utilizzato artatamente per eludere la procedura ordinaria di variante generale del Prg (piano regolatore) che avrebbe imposto il rispetto delle volumetrie da esso previste, rilasciando a terzi i permessi di costruire, anch’essi illegittimi e illeciti in quanto fondati» sulla procedura amministrativa contestata dalla Procura.

Pende il ricorso per cassazione della Procura contro l’accoglimento dell’istanza di dissequestro avanzata dal Comune di Sperlonga.

