La variabile Bonino

Da cenerentola dimenticata a principessa sotto i riflettori e al centro delle brame e delle trame della politica. Chi l’avrebbe mai detto. Orfani di Pannella i radicali sono rimasti in pochi e confinati ai margini del palcoscenico politico. Poche migliaia di tesserati, forse addirittura poche centinaia. Una storia gloriosa alle spalla, ma poca sostanza. Con un leader scomodo, ma autorevole e carismatico. Emma Bonino. Una che ha fatto tutto in cinquant’anni di vita politica, fin dalle prime marce per la fame nel mondo, le battaglie per il divorzio e l’aborto. A sorpresa Bonino e i radicali si sono trovati al centro, vezzeggiati, temuti,osteggiati. Panella se la ride, dall’al di là. Solo lui era stato così corteggiato. Renzi l’ha tirata dentro per spregiudicato calcolo politico, ma ne teme la crescita eccessiva. Ora che qualcuno preconizza per i radicali il superamento della soglia del 3% il leader Pd va in confusione. Non era previsto e toglie seggi al partito. Ma anche nell’area del centro destra si discute della Bonino, alla quale tutti riconoscono caratura internazionale di grande rilievo (vedi i suoi incarichi ai vertici europei). Pare che Silvio Berlusconi in caso di stallo possa pensare di puntare sulla leader radicale, benvoluta dai poteri forti internazionali, dalle Cancellerie europee , rispettata dalla Chiesa, libera di muoversi tra le linee ma con una linea fortemente istituzionale. Alla fine una sorta di figura di garanzia. Ammesso che lei si presti a questa soluzione., naturalmente. Una ipotesi, d’altra parte, che manda in confusione gli alleati, Meloni e Salvini. Assolutamente contrari. Insomma, la vecchia leader radicale continua ad attrarre e a dividere. La politica è anche questo, la Bonino potrebbe mettere d’accordo tutti (o quasi)

