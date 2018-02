MALTEMPO, RAGGI IN MESSICO A PARLARE DI CLIMA MA BLOCCA ROMA

«Raggi va in Messico a parlare di clima ma blocca Roma perché dimentica di dotare gli autobus di gomme termiche in caso di neve». È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del PD. «Domani a Roma si preannuncia un’altra giornata di ordinario caos – sottolinea Pedica -. Scatta l’allerta neve e gli autobus vengono ulteriormente ridotti per mancanza di gomme termiche. In pratica, i romani per poter andare a lavorare si dovranno dotare di ali, visto che la funivia di Raggi ancora non c’è. E dire che qualche fiocco di neve d’inverno non rientra nei grandi cambiamenti climatici».

