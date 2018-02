Niente “Anatra Zoppa” ad Avezzano, il centro destra salva il sindaco

“Anatra zoppa” anche ad Avezzano? Tutto si risolve quando c’è la volontà politica e soprattutto quando ci sono le elezioni. All’indomani del pronunciamento del Consiglio di Stato che, accogliendo la sentenza del Tar, aveva riconosciuto il premio di maggioranza alle liste che componevano la coalizione di centrosinistra (sconfitta alle elezioni al ballottaggio del 25 giugno scorso), assegnando a quest’ultima 13 seggi in consiglio comunale contro i 9 del centrodestra, il sindaco De Angelis aveva riconsegnato la fascia tricolore rassegnando le sue dimissioni. Ma ora arriva il soccorso delle componenti di centro destra che erano rimaste fuori dal gioco, si va verso un patto per una rinnovata maggioranza in seno al Consiglio comunale di Avezzano a sostegno del sindaco dimissionario. E’ la politica – e non solo nella Marsica – e ci sono le elezioni. Consegnare al centro sinistra la capitale della Marsica? Ma ci sono i consiglieri elettiu con l’Udc, tanto per fare nomi, che otto mesi fa erano candidati del centro sinistra, ma oggi quella componente politica è’ l’anima del progetto politico ‘Noi con l’Italia’, la così detta quarta gamba del centrodestra,. Può un partito di coalizione a livello nazionale far cadere un sindaco di centrodestra a cavallo delle elezioni politiche in una città importante come Avezzano? E finisce che De Angelis firma un patto per lo sviluppo della città metropolitana di Avezzano con i candidati di centrodestra alle elezioni politiche, Antonio Martino e Gaetano Quagliariello; Verrà formalizzata, così, la rinnovata maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale che, col sostegno a Gabriele De Angelis dei consiglieri di Udc e Lega, avrà i numeri per andare avanti con l’azione di governo, con 13 consiglieri contro i 9 di centrosinistra. Tutto sistemato. E Gianni Di Pangrazio? O si accoda o resta fuori.

