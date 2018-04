IBRA SI PRESENTA IN AMERICA CON SUPER-GOL E DOPPIETTA

Zlatan Ibrahimovic sbarca in America con una doppietta. Il 36enne svedese, all’esordio nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, debutta con due reti -la prima particolarmente strepitosa- consentendo alla sua squadra di perfezionare l’incredibile rimonta nel derby con il Los Angeles Football Club da 0-3 a 4-3. Entrato a circa 20 minuti dalla fine sullo score di 2-3, Ibra si presenta con una conclusione da 40 metri che sorprende il portiere avversario fuori dai pali: 3-3. In pieno recupero, lo svedese è puntuale sul cross proveniente da sinistra: colpo di testa in anticipo sull’uscita del portiere, palla in rete e vittoria 4-3.

