PASQUA: CACCIA ALL’UOVO TRA LE MURA DEL CASTELLO DI RIVALTA, NEL PIACENTINO

È senza alcun dubbio una delle cornici più suggestive dell’Emilia-Romagna e la sua storia, la sua stessa origine, affonda le radici nell’antichità, ai tempi di Annibale, dei Longobardi e poi, più avanti, dei Franchi. È il Castello di Rivalta, nel Piacentino, che in occasione del weekend di Pasqua aprirà le proprie sale per la più emozionante delle caccia all’uovo di cioccolato. È all’ombra del borgo antico e delle mura fortificate, infatti, a picco sulla Val Trebbia e sul caminus Genue, che avranno luogo le celebrazioni per oggi e domani, protagonisti, appunto, i bambini. L’appuntamento è alla mattina, con una visita guidata del castello, e dopo pranzo tutti a esplorare le oltre 50 sale della fortezza, a caccia di un tesoro, è il caso di dirlo, «goloso». Bimbi, genitori e cavalieri incantati seguiranno infatti un percorso fatto di favole e leggende: il salone d’onore, la sala da pranzo, la cucina del rame, la cantina, le prigioni, le camere da letto, la sala delle armi e persino la sala del biliardo, e alla fine, una dolce ricompensa per tutti, con la rottura dell’uovo gigante.

