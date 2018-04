Tajani numero due di Forza Italia?

Può darsi che giovedì mattina, quando di Forza Italia si presenterà da Sergio Mattarella per le consultazioni, i commessi debbano aggiungere una poltroncina alle tre dove di regola vengono fatti accomodare le delegazioni. Pare infatti, scrive la Stampa, che Berlusconi stia insistendo per portare con sé non soltanto Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, al loro primo vero esordio da capigruppo, ma pure Antonio Tajani nella sua futura veste di vice-Silvio. Sarebbe un’ investitura pubblica, molto più forte di quella frettolosa e un po’ alla disperata, quando Tajani fu lanciato come candidato premier a soli quattro giorni dal voto.

