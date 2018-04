Arriva Cicciobello con il morbillo, polemica sui social

Si cura cancellando puntini. Burioni, non banalizzare malattia

Arriva Cicciobello Morbillino: la nuova creazione della Giochi Preziosi è un bambolotto con il morbillo che, però, può essere curato cancellando i puntini rossi con un’apposita salviettina, una cremina e dei cerottini.

Un’idea criticata sui social, a partire dal medico pro-vaccini Roberto Burioni che punta il dito contro la “banalizzazione” di una malattia pericolosa come è appunto il morbillo.

“Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi geni che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare – scrive Burioni in un tweet – che me la prendo con gli antivaccinisti”.

“Cicciobello ha il morbillo: strofina i puntini rossi per guarirlo”, si legge sul sito della Giochi Preziosi. Anche altri utenti social avevano criticato il gioco arrivando a chiedere il ritiro del prodotto.

