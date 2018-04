Ikea studia il cibo del futuro e presenta cinque specialità a base di insetti, alghe e micro verdure idroponiche

Ikea ha presentato cinque specialità per il fast food del futuro, che sta progettando nel suo laboratorio Space10 di Copenaghen, utilizzando prodotti sani o sostenibili, ma anche deliziosi.” Secondo Ikea “Per cambiare la mentalità delle persone sul cibo e introdurre nuovi ingredienti non possiamo semplicemente attirare l’intelletto, dobbiamo titillare le loro papille gustative”.

Il primo piatto è il Dogless Hotdog, che contiene più proteine di un “vero” hot dog, ma è fatto con carote baby secche e glassate, ketchup di barbabietola e bacche, crema di senape e curcuma, cipolle arrostite, insalata di cetrioli e un mix di insalata di erbe. Ma il punto di forza è il panino, fatto con la spirulina, una microalga che contiene più beta carotene delle carote, più clorofilla dell’erba di grano (wheatgrass) e 50 volte più ferro di spinaci.

Il secondo piatto è il Bug Burger, realizzato con 100 grammi di barbabietola, 50 di pastinaca (un tubero), 50 di patate e 50 di vermi della farina. Il Bug Burger viene servito su un panino di farina bianca, condito con salsa Relish ai cetrioli, ketchup di ribes nero, erba cipollina, insalata mista idroponica.

La terza specialità allo studio sono le Neatball, le due ultime versioni delle polpettine Ikea, una fatta con radici, come carote, barbabietole e pastinaca, e l’altra con vermi della farina. C’è poi la Lokal Salad, un misto di micro verdure idroponiche e come dessert il Microgreen Ice Cream, un gelato a base di erbe e micro verdure in vari gusti, come finocchio, coriandolo, basilico e menta.

