Regione Lazio, Leodori presidente del consiglio: Porrello e Palozzi i vice



Zingaretti bis, il via ufficiale alla XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio con la prima seduta. Daniele Leodori confermato presidente: il grillino Porrello e il forzista Palozzi i due vice.

Tre ruoli chiave, tra cui quello del presidente, saranno assegnati al centrosinistra, con Daniele Leodori al vertice, e altre tre saranno spartiti tra centrodestra e M5S. Con 29 voti favorevoli l’uscente Daniele Leodori è infatti stato riconfermato alla presidenza, 20 le schede bianche ed 1 nulla.Scrutinate anche le schede per i due vicepresidenti, il pentastellato Devid Porrello e il forzista Adriano Palozzi i più votati rispettivamente con 15 e 11 preferenze. Sedici le schede bianche, nove le preferenze per Pino Simeone. Eletti segretari Michela Di Biase (12 voti) eletta nel Pd, Gianluca Quadrana (11 voti) eletto nella Lista Civica Zingaretti e Daniele Giannini (10 voti) eletto con la Lega.

I lavori del 4 aprile sono stati così sospesi per riprendere mercoledì 11 aprile con le comunicazioni del presidente della Regione, che presenterà la Giunta al completo e comunicherà all’Aula il programma politico e amministrativo dell’esecutivo. Un programma su cui, nei giorni scorsi, il neopresidente ha cercato sinergie con i partiti di opposizione.

