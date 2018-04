Salvini al Colle: «Coinvolgere M5S, no governi a tempo»

Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non fanno prevedere una conclusione rapida della crisi di governo.

Salvini al Colle. «No a governi a tempo o improvvisato». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. «Continuerò a incontrare tutti a

partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi». «Faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni ovviamente partendo dal centrodestra coinvolgendo m5s, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate, vediamo se si riesce a trovare una quadra». «Faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni ovviamente partendo dal centrodestra coinvolgendo m5s, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate, vediamo se si riesce a trovare una quadra».

La Lega farà il governo con il Movimento Cinque Stelle? «Speriamo che gli altri la smettano di dire dei no e inizino a dire dei sì come fa la Lega da tempo». Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega lasciando a piedi il Quirinale dopo le consultazioni. «Stiamo lavorando, stiamo lavorando», ripete.

Delegazione Lega a piedi. La delegazione della Lega è giunta al Colle per le consultazioni. Al colloquio con il presidente della Repubblica partecipano, con il segretario Matteo Salvini, Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo al Senato e alla Camera. I tre hanno varcato a piedi il portone del Quirinale alle 12 in punto, orario previsto per il colloquio, scavalcando le catene di ferro che delimitano il perimetro.

Berlusconi, no a populismi. «Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani». Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. Il governo «dovrà partire da chi ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra e dal leader della coalizione vincente, cioè la Lega». «Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario». Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi termine delle consultazioni al Colle. «Siamo disponibili con presenze di alto profilo a soluzioni serie e credibili in sede europea. Su questo siamo disposti a dialogare».

Pd all’opposizione. E’ la delegazione del Pd la prima a salire al Quirinale nel secondo giorno di consultazioni. Dal presidente Mattarella i capigruppo Pd di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il segretario reggente e il presidente del partito, Maurizio Martina e Matteo Orfini. «L’esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino». Lo ha detto il reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È la delegazione del Pd la prima a salire al Quirinale nel secondo giorno di consultazioni. Dal presidente Mattarella i capigruppo Pd di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il segretario reggente e il presidente del partito, Maurizio Martina e Matteo Orfini.

