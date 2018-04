BARBARESCHI, «HO BRIZZI SOTTO CONTRATTO PER 3 ANNI»

Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni». Lo dice all’ANSA Luca Barbareschi, oggi tra i protagonisti degli Screenings Rai, dove la fiction da lui prodotta «La strada di casa» è stata «prenotata» per farne un remake negli Stati Uniti. «Ho sotto contratto Brizzi per tre anni – dice Barbareschi – È a capo della sezione Eliseo Cinema, showrun di molte cose e a luglio iniziamo il suo nuovo film. Brizzi è un genio. Ha una testa meravigliosa. Questo branco del #metoo sono dei mentecatti. È una roba comica. «È una roba comica», continua Barbareschi riferendosi alle accuse di molestie rivolte da alcune attrici a Brizzi e raccolte da un’inchiesta delle Iene. «Quando leggevo le notizie delle presunte molestie sessuali che hanno travolto il regista di Notte prima degli esami e lo hanno portato alla rottura con Warner ridevo: è da matti rinunciare a Brizzi». Infatti, fa notare, «da quando lo abbiamo sotto contratto abbiamo triplicato il fatturato del cinema. Lavoriamo con Medusa, Rai Cinema, Sky. L’ho messo sotto contratto appena ho saputo che era libero. È pazzesco quello che è accaduto, non ha fatto niente. Quando ho letto che volevano togliere il suo nome dal suo film – conclude – è stata la dimostrazione della insipienza della capacità manageriale di alcuni».

Ti potrebbero interessare anche: