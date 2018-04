BRASILE: NIENTE SBARRE E BAGNO PRIVATO, PRONTA LA CELLA PER LULA

La cella per Luiz Inácio Lula da Silva è già pronta. La polizia federale di Curitiba ha preparato la sistemazione per l’ex presidente del Brasile, condannato a 12 anni e 1 mese per corruzione. Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano O Globo, la cella di 15 metri quadrati è stata allestita negli ultimi mesi in una zona riservata della sovrintendenza della polizia federale: «Una specie di sala dello Stato Maggiore», l’ha definita il giudice Sergio Moro, che ha emesso il mandato d’arresto. Il locale in passato veniva utilizzato come alloggio dagli agenti che arrivavano a Curitiba da altre città. Non ci sono sbarre e a garantire la sorveglianza provvederanno gli agenti, alla porta 24 ore su 24. Lula, a differenza dei detenuti comuni, potrà usufruire di un bagno privato. L’ex presidente avrà diritto a due ore d’aria al giorno e potrà incontrare da solo i familiari che faranno visita. Gli altri detenuti, invece, hanno diritto a visite collettive.

