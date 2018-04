Cade in mare un elicottero della Marina: morto uno dei 5 a bordo



Un elicottero della marina militare impegnato nell’operazione Mare sicuro nel Mediterraneo e’ caduto in mare durante un’esercitazione notturna. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa. Nell’incidente è deceduto un militare italiano che era a bordo dell’elicottero SH212.

Lo specialista di volo Andrea Fazio, uno dei cinque occupanti del velivolo, e’ deceduto a bordo di Nave Borsini. Tutti gli occupanti del mezzo, caduto in prossimita’ della nave per cause in corso di accertamento, sono stati prontamente recuperati.

Quattro sono in buone condizioni, Fazio – recuperato in stato di incoscienza – e’ morto durante le operazioni di rianimazione. I famigliari del militare effettivo presso il 2 Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unita’ della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell’ammaraggio.

