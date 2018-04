PD DIVISO DA «AVANCES» M5S, RENZIANI CONTRO MINORANZE

Il Pd si spacca dinanzi alla nuova «avance» di Luigi Di Maio, che propone ai Dem di «sotterrare l’ascia di guerra» e di dialogare per formare insieme il governo. Una offerta che ottiene il «niet» dei renziani e di altre componenti e dal reggente Maurizio Martina, ma che invece Dario Franceschini invita a non respingere a priori, suscitando le reazioni negative delle altre aree. Intanto, in vista del congresso, Matteo Richetti con una iniziativa ha avviato la formazione di una nuova componente trasversale, mentre altrettanto hanno fatto i giovani delle componenti di sinistra. Rispetto ai precedenti inviti ai Dem, Di Maio ha proposto non di appoggiare il governo di M5s, ma di dare vita ad un contratto da redigere insieme. Ad affondare subito l’appello è stata l’altra sua affermazione: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd». In casa Dem tutti respingono l’intercambiabilità con la Lega: da Andrea Marcucci a Gianni Cuperlo, da Matteo Richetti a Matteo orfini, fino al reggente Maurizio Martina, che «apprezza l’autocritica nei toni» ma sottolinea che rimangono «le ambiguità». Ma ecco che un tweet Dario Franceschini parla di «novità politica» nelle parole di Di Maio, e invita a «riflettere e tenere comunque unito il Pd nella risposta». «L’opposto di quanto sta accadendo: rispondiamo affrettatamente e ci dividiamo tra noi». E con lui è d’accordo anche Francesco Boccia, per il quale è possibile trovare con M5s «dei punti di incontro». Come hanno osservato Michele Anzaldi e Ernesto Magorno, i commenti dei militanti su Twitter al «cinguettio» di Franceschini sono stati quasi tutti negativi. Lorenzo Guerini, poi, rimprovera al ministro della Cultura proprio l’aver scelto un social, mezzo «non ideale per una riflessione unitaria e non affrettata». Piero Fassino, spesso vicino a Franceschini, invita Di Maio, se vuole essere credibile a indicare i suoi punti programmatici, dato che Pd e Lega non sono «partiti intercambiabili». Andrea Orlando pur non rilevando «novità» nella profferta di Di Maio, stigmatizza come venga soffocato il dibattito a suon di dichiarazioni («è giusto discuterne, la vita è sempre più complicata di due opinioni»): e un confronto ci sarà sicuramente all’Assemblea dei gruppi parlamentari che si terrà martedì. Intanto, in vista dell’Assemblea nazionale del 21 aprile e soprattutto del congresso, Matteo Richetti ha compiuto la prima mossa radunando a Roma un’area trasversale: una platea con molti amministratori locali (dai cattolici democratici milanesi con Marco Granelli, Paolo Cova e Paolo Danuvola, a un un centinaio di amministratori campani guidati da Federico Arienzo) ma anche parlamentari come David Ermini, Simona Malpezzi, Roger Demenech, Andrea Romano, il ministro Marianna Madia (seduta per terra in fondo alla sala piena) e Maurizio Martina, venuto ad ascoltare, dopo essere passato prima ad un convegno dei giovani della sinistra interna vicini a Gianni Cuperlo (anch’egli poi ad ascoltare Richetti). Qui è partita la «rottamazione» di Matteo Renzi con Giuseppe Provenzano che ha definito la squadra dell’ex segretario «la peggiore classe dirigente di sempre non per le sconfitte, ma per non averci lasciato nulla da cui ripartire».

