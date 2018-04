SALVINI-CAV DIVISI SU UE,VERTICE TRA DUBBI E DIFFIDENZE

Matteo Salvini ‘concedè un vertice di centrodestra ma alza i toni sull’Europa, accentua il suo profilo ‘sovranistà, provocando così il nervosismo del Cavaliere e la diffidenza generale tra i protagonisti della coalizione. Un modo per riaffermare con chiarezza che la coalizione sarà pure unita, ma a patto che segua la linea politica stabilita dalla Lega. Malgrado le dichiarazioni ufficiali, insomma, il clima resta pessimo, tra dubbi e diffidenze reciproche, a pochi giorni dal secondo giro di consultazioni. All’apparenza emerge una grande unità. Ieri l’annuncio di andare assieme al colle e oggi l’intesa sul tenere un summit ad Arcore, fortemente richiesto dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sembrerebbero tutte prove di una ritrovata coesione. Ma in realtà la tensione tra il padrone di casa, Silvio Berlusconi, e il leader leghista, Matteo Salvini è evidente. Già la settimana scorsa, il neo-leader della coalizione aveva masticato amaro quando il Cavaliere, dallo studio alla Vetrata, aveva posto il veto a un governo «populista». E ora Salvini ripaga pan per focaccia, puntualizzando con chiarezza la sua concezione ‘muscolarè dei rapporti tra Roma e Bruxelles. Da Cernobbio, il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ribadisce che il futuro inquilino di Palazzo Chigi, qualunque esso sia, dovrà tener in conto la tenuta dei conti: «La Commissione – sottolinea – ritiene fondamentale che l’Italia si attenga ai target di bilancio, riduzione di deficit e debito: per l’Italia è importantissimo». Intervento che Salvini respinge al mittente con grande vigore: «Se l’Ue chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà no grazie. Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee». A stretto giro di posta arriva la replica piccata di Forza Italia, affidata a una berlusconiana doc, Daniela Ruffino che ricorda come l’Ue non chiede «sacrifici» ma «rispetto delle regole». «L’Europa – sottolinea Ruffino – ci chiede di tenere la finanza pubblica sul sentiero virtuoso dell’avanzo primario per quanto riguarda il debito, e di non sforare quel rapporto deficit-Pil che è il vero carburante che alimenta il debito». E anche in questo sabato si rinnova l’eterno duello tra il popolarismo del Cavaliere e il lepenismo di Salvini. Dissapori che rischiano di pesare nella trattativa per la formazione del nuovo governo.

