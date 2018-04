SAMP E GENOA DERBY DA 0-0, VINCE LA NOIA

Derby della Lanterna n.116 di scarso pathos quello giocato al Ferraris di Genova. Termina con un pareggio a reti inviolate comodo per la squadra di Ballardini in chiave salvezza, un pò meno costruttivo per i blucerchiati di Giampaolo che deve rinunciare al record di quattro derby vinti fermandosi a tre vittorie e un davvero misero pareggio. Poche sorprese nelle formazioni iniziali con Giampaolo che schiera Caprari alle spalle della coppia Quagliarella?Zapata e Ballardini che risponde schierando Pereira a destra al posto dell’infortunato Rosi e in attacco si affida a Pandev?Lapadula. Ritmi alti sin da subito e tensione palpabile per una sfida molto sentita. Blucerchiati molto attivi soprattutto sulla propria fascia destra da dove arriva il primo pericolo per Perin: è Praet che dalla distanza cerca la conclusione in porta ma la sfera termina alta. Al 10′ primo cambio per infortunio, è Murru a lasciare il posto a Regini. Poco dopo Rigoni cerca di sorprendere Viviano ma il suo pallonetto dal limite è controllato senza problemi dal portiere. Le emozioni però latitano: la Samp comanda il gioco, il Genoa aspetta, pronto a sfruttare la velocità dei suoi esterni di centrocampo Laxalt e Pereira. Ne nasce una prima frazione bloccata in cui ad essere decisivi rischiano di essere alcuni errori nei passaggi che nessuna delle due squadre però riesce a sfruttare. Al 39′ proteste dei giocatori del Genoa per un contrasto in area su Rigoni che cade cercando un inserimento su passaggio di Pandev. L’intervallo non porta novità nei 22 in campo e la gara riparte lungo i binari della prima frazione, quelli della grande noia. La Samp al 4′ si rende pericolosa al termine di un’azione avviata da Zapata: Torreira prova la conclusione rasoterra all’altezza della lunetta ma la palla termina a lato. Giampaolo dopo aver già perso Murru deve fare a meno anche di Bereszynski inserendo Sala mentre Ballardini rinforza il centrocampo con Cofie. Al quarto d’ora brividi in area genoana per una trattenuta di Rigoni su Praet che Massa però non considera fallosa. Caprari e Hiljemak provano a infiammare la gara con due conclusioni da fuori area ma senza successo. Ci riesce invece la stanchezza che nel finale allunga le due formazioni e così arrivano anche le occasioni con la Samp pericolosa al 34′ prima con Linetty da sinistra, respinta di Perin e poi da fuori con Torreira ma Perin è ancora attento e blocca. Il Genoa risponde conquistando il suo primo corner solo al 37′ ma sul colpo di testa di Zukanovic l’intervento di Rigoni viene stoppato dall’assistente che segnala un fuorigioco. La Samp spinge ancora e Quagliarella colpisce l’esterno della rete, tiro deviato, dando l’illusione del gol. Ballardini si gioca così negli ultimi minuti la carta Galabinov ma non basta a cambiare una gara che si chiude così a reti inviolate.

