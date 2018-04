Terrorismo, minorenne gestiva chat pro Isis su Telegram: era pronto a fare un attentato nella sua scuola

Era pronto a compiere un attentato nella scuola che frequentava il minorenne pro-Isis scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato grazie alle indagini della Postale e delle Digos di Trieste e di Udine. Il giovane è stato bloccato e nello zaino gli agenti hanno trovato diversi documenti in lingua araba e una bandiera dell’Isis realizzata manualmente dal ragazzo. Nella sua abitazione poi, i poliziotti hanno sequestrato ingente materiale informatico. Sulla vicenda è intervenuta anche la Procura dei minori che hanno avviato per il minorenne un percorso di ‘riabilitazionè e deradicalizzazione, scollegandolo dalla rete del «cyber jihad».

Dietro due chat chiuse e diversi canali Telegram venivano diffusi messaggi di propaganda dell’Isis tradotti in italiano e fatti atti di proselitismo per spingere i membri a compiere attentati. L’indagine della Polizia, condotta dagli uomini della sezione Cyberterrorismo della Polizia Postale di Trieste e delle Digos del capoluogo friulano e di Udine, è partita nel dicembre del 2016 con l’obiettivo di individuare i membri del canale Khalifah News Italy.

Il minorenne che gestiva le chat e i canali Telegram di propaganda jihadista è stato denunciato e avviato, per la prima volta in Italia, verso un percorso di deradicalizzazione. Dopo aver accertato le sue responsabilità, la Polizia e la procura dei Minori di Trieste, hanno infatti dato il via a un processo di recupero grazie agli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento, “scollegando” di fatto il giovane dal “cyber jihad”. Il giovane, inoltre, verrà affiancato da un imam perché apprenda una visione più ampia dell’Islam.

I MESSAGGI Era lui che, secondo le indagini, avrebbe tradotto diversi messaggi di propaganda dell’Isis pubblicati sul canale – considerato tra i principali veicoli utilizzati dal califfato per diffondere i propri sermoni – e diretti in particolare ai potenziali lupi solitari presenti in Italia e Europa. Tra le chat più significative scoperte dagli investigatori, una in cui il giovane chiedeva agli altri partecipanti: «Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche?».

In un video, diffuso sul suo canale Telegram, il ragazzino spiegava quanto fosse facile creare una bomba: «Semplice no, il fratello ci ha messo 15 minuti» aggiungendo che «il materiale è roba semplice che compri al supermercato». In un altro messaggio, il minorenne chiedeva agli altri utenti: «Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche?». La risposta gli è arrivata in lingua araba: «Si tratta di un materiale plastico inodore per cui è impossibile che venga scoperta sia dai cani addestrati che dagli apparati di controllo degli aeroporti. E´ possibile che superi i controlli dell´aeroporto con la stessa facilità con cui vengono superati da qualsiasi pezzo di plastica. Con la volontà di Allah ne parleremo dettagliatamente nei prossimi giorni dando indicazione su come fabbricarlo».

Il ragazzino, nonostante la sua età, si proponeva anche come figura di raccordo con organizzazioni terroristiche internazionali, allo scopo di aiutare e assistere i combattenti che intendevano recarsi nei territori di guerra. In un messaggio intercettato dalla Polizia scrive: «Ma volevo dire che ti posso aiutare nella tua impresa: Akhi lo faccio perché è un piacere ed è un dovere. Non avrai solo indicazioni. Ci sono molti fratelli che sono in fila. Comunque

