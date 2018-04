Bimba morta per unʼotite a Brescia, indagati tutti i medici coinvolti

Lʼautopsia sul corpicino della piccola Nicole sarà effettuata allʼospedale di Brescia con consulenti non locali

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati tutti i medici che hanno preso in cura nell’ultimo mese la piccola Nicole, la bambina di quattro anni morta a Brescia a causa di un’infezione partita da un’otite. Il provvedimento è un atto dovuto perché legato alla disposizione dell’autopsia, che sarà eseguita all’ospedale di Brescia con consulenti non locali.

Tra gli indagati figurano il primo pediatra che l’aveva visitata un mese fa, i medici dell’ospedale di Manerbio, della Clinica Poliambulanza e infine quelli degli Spedali Civili, dove la bimba è deceduta.

