Ci stiamo giocando Berlusconi

Giusto o sbagliato che sia, valuterà la storia. Ci stiamo giocando il Cavaliere con esiti imprevedibili. La salvezza del Paese sta nel sacrificio di Silvio Berlusconi, o meglio così giustificano il loro atteggiamento quelli che stanno decidendo di sacrificare il leader decaduto del centro destra. Pare che non ci faccia caso nessuno, ma alla fine, passo dopo passo, si è arrivati al redde rationem. L’ostacolo da abbattere, da aggirare è il signore di Arcore. Diventa un compagno scomodo da abbandonare per Matteo Salvini, ma anche l’ultima estrema condizione posta dai grillini per una partnership con i leghisti. Il Movimento – ultimi ma espliciti segnali – è disposta a negoziare su tutto e con tutti, anche con Matteo Renzi. Ma non con Berlusconi e Forza Italia. Come si deve leggere questo messaggio? Si deve arguire che il popolo griillino è sostanzial mente di sinistra, libertario, contestatore, “contro”? Pronto ad allearsi con un alleato che la pensa in modo diverso ma che è portatore della stessa carica rivoluzionaria, di protesta, di rivolta? E che il nemico di sempre, in una contrapposizione tra classi e poteri è sempre ancora il capitale, la borghesia ricca crapulona di destra, il fronte moderato che crede e ha creduto nelle capacità salvifiche del Cavaliere? Inutile farsi illusioni, quel che em erge è questo. E bisogna convenire che la real politik di Di Maio, o di chi gli sta dietro, ha una sua cinica, fredda, lucida logica. Non si può pensare di perdere il potere, la forza contrattuale appena acquisita. Con una buona dose di pelo sullo stomaco meglio fare patti con la parte buona del Pd, imbarcando anche quel che resta del renzismo. E liberarsi di quella parte della politica con la quale il popolo grillino, anche turandosi il naso, non sembra disposto ad avere a che fare. Dove ci porterà tutto questo? Non si è ben capito. Teniamoci Gentiloni per un po’ e magari vediamo come gli elettori stanno vivendo questa fase confusa di stallo. Aspettiamo le Regionali, manca così poco. E vediamo l’effetto che fa. Annotazione a margine. Berlusconi si farà tritare senza reagire?

