IN PRIMO PIANO/IL CAPOLAVORO DI ZINGARETTI

Dall’Anatra Zoppa al pollaio consapevole, il Lazio diventa un laboratorio politico dove per sopravvivere Pd, M5s e Fi provano a convivere e a concordare un piano di governo

Onore al merito. Nicola Zingaretti sta facendo in Regione un piccolo miracolo politico. Intendiamoci, sotto sotto tutti sapevano che sarebbe andata a finire così, ma ci voleva un bel coraggio a metterlo per iscritto. Che pur di restare a galla, pur di far parte di un qualsiasi progetto politico, pur di non restare fuori gli avversari sarebbero venuti a patti, avrebbero trattato ruoli e poltrone era prevedibile. L’ipotesi di far saltare il banco, di operazioni-limite come quella di dimettersi in massa per tornare a votare subito cozzava contro la difficoltà dei nuovi consiglieri di rinunciare al posto, all’indennità senza adeguate contropartite. Altro che “anatra zoppa”, questo è un pollaio consapevole, come ha scritto qualcuno, per non usare l’abusato termine di “laboratorio politico”altro che vincitore senza trono, il governatore uscente e confermato al suo posto senza una maggioranza consiliare a sorreggerlo ha ribaltato la situazione. Se il suo partito a livello nazionale ha subito una bruciante sconfitta lui si è messo in condizione di governare, e se mai seguirà le sirene che lo vogliono candidato alle primarie per la segreteria del Pd lo farà da una posizione di forza. Perfino gli alleati scomodi di Leu dopo aver provato a puntare i piedi sono venuti a patti con Zingaretti. Fa tenerezza che a curare gli affari di famiglia ci sia ancora il sopravvissuto Paolo Cento: la nomina dell’ex sindacalista Di Bernardino a assessore al lavoro suggella un patto destinato a reggere e conveniente a tutti. Zingaretti può fare da apripista e sperimentare ardite soluzioni. Se a livello nazionale è il leader del M5S Di Maio a proporre al Pd ( politica dei due forni, la stessa proposta è fatta alla Lega) un accordo che permetta al Movimento di formare un governo, nel Lazio è Zingaretti a cercare di coinvolgere il M5S (e, magari, Forza Italia, tanto qui Berlusconi non c’è) in una gestione «aperta» del governo regionale. La politica è anche sperimentazione, è fantasia, azzardo perfino. La seconda cosa che il governatore confermato ha fatto è stata quella di aprire un dialogo con la grande nemica Virginia Raggi, ventilando una collaborazione Regione-Comune che potrebbe aiutare il Campidoglio ad uscire dai guai più grossi (in termini di rifiuti e trasporti ad esempio). Il sindaco è stato fin qui preso a schiaffi dal ministro Calenda (rampante Pd), non è ancora chiaro chi e come governerà a Palazzo Chigi, una sponda può essere determinante. C’è poi la figura di Roberta Lombardi, la grande sconfitta, praticamente abbandonata dai suoi e a caccia di una riscossa. Con la scusa di un accordo tecnico sui soliti punti del programma la grillina ha messo un piede nella stanza dei bottoni regionale, con un fedelissimo alla vicepresidenza del consiglio e ruoli importanti nelle commissioni che contano. Un accordo tecnico, quello che Zingaretti ha realizzato con l’opposizione, un accordo annuale con verifica semestrale. Parole, naturalmente, basta partire e cominciare a governare, a tutti fa comodo stare dentro il sistema e illudersi di condizionarlo. E così Zingaretti da una posizione di debolezza, 24 consiglieri contro 26, è passato ad una posizione di relativa sicurezza, raggranellando quei tre-quattro voti indispensabili per le votazioni e la non belligeranza nella gestione della normale amministrazione. Non è cosa da poco, Pirozzi è rimasto solo, Forza Italia in qualche modo ha subito una trasformazione che nel medio periodo avrà degli effetti sulla geografia politica (del sud Pontino soprattutto, con la sconfitta del delfino Simeone tramonta l’era Fazzone), Parisi è costretto in abiti strettissimi e non sa bene che fare. E così il penultimo dei mohicani di una certa sinistra capitolina può continuare a pedalare, lui nato e cresciuto comunista, allievo prediletto del gran manovratore Goffredo Bettini, politico secchione e senza strazzi di vivacità. Ha in mano tutta la sanità (il commissariamento finisce a ottobre) e può provare a governare a lungo, primo nel Lazio ad aver raggiunto il traguardo del secondo mandato. Un capolavoro.

