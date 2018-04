SPARI A NAPOLI, PAURA IN ZONA LUNGOMARE, NESSUN FERITO

– Paura e tensione tra la gente in un’area del Lungomare di Napoli – oggi particolarmente gremito complice la temperatura mite – a causa di alcuni colpi di pistola sparati in serata nella adiacente Via Chiatamone. Dopo il furto di uno scooter, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Chiaia, sono stati sparati una decina di colpi alcuni dei quali hanno danneggiato un’autovettura parcheggiata nella strada; un foro è stato rilevato anche nel muro di un edificio. Non vi sono feriti. I militari hanno rinvenuto una decina di bossoli. La dinamica del fatto è in fase di ricostruzione da parte degli investigatori – sono intervenuti anche polizia di Stato e polizia municipale – ma sembrerebbe che i colpi d’arma da fuoco siano partiti da un’auto con a bordo quattro persone dopo il furto del motorino. Via Chiatamone non è affollata di solito come lo è il vicino Lungomare – una delle zone della movida – ma i colpi sono stati uditi distintamente nell’area in prossimità del luogo dove sono stati esplosi, in particolare in Via Partenope dove alcuni clienti di un locale, presi dal panico, hanno abbandonato precipitosamente i tavoli rovesciando piatti e sedie. «Non abbiamo capito bene ciò che è successo – spiega una ragazza che era in compagnia del fidanzato nell’area pedonale del Lungomare – ma, di certo, abbiamo avuto paura quando si è creato trambusto all’udire i colpi». Preoccupati anche gli operatori degli esercizi commerciali che invocano una maggiore presenza delle forze dell’ordine anche se vi è da dire che proprio l’area pedonalizzata del lungomare è una delle zone della città dove la presenza degli uomini in divisa appare visibile anche con la partecipazione di unità dell’Esercito. Sempre a Napoli, ma in tutt’altra zona, alle cosiddette Case nuove, stamattina un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito con colpi d’arma da fuoco. Vincenzo Junior Mazio si trovava nei pressi della sua abitazione quando, secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia, è stato raggiunto al torace da diversi colpi di pistola. Soccorso, è stato portato nel vicino ospedale Loreto Mare e sottoposto ad intervento chirurgico. Anche in questo caso sono in corso indagini per ricostruire modalità e contesto del ferimento

