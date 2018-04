Arriva Vitercomix”, il festival del fumetto di Viterbo

WANDA CHERUBINI

Una prima edizione, che punta ad essere l’inizio di una lunga rassegna quella di “Vitercomix”, il festival del fumetto di Viterbo che avrà luogo questo fine settimana, dal 14 al 15 aprile , presso le sale espositive del centro culturale Valle Faul. La kermesse raccoglie l’eredità di Orvieto Comics, concluso nel 2017.

“Vitercomix” nasce da un desiderio comune, quello di Sergio Insogna, ideatore, di Diego Lazzaro, presidente e di Marco Cannavò, direttore artistico, come hanno spiegato alla presentazione dell’evento, presso la Libreria Dei Salici ( via Cairoli, 35).

“La kermesse, che sorge da un semplice desiderio – ha precisato Insogna – ha già ottenuto migliaia di adesioni, con partecipanti di indubbia fama nel mondo del fumetto. L’evento, inoltre, si inserisce nel circuito nazionale del Festival del Fumetto ed auspica a crescere, passo dopo passo”. Purtroppo in tutto ciò, come ha rimarcato Insogna, è mancato il sostegno del comune di Viterbo, ma non è fortunatamente mancato quello della Fondazione Carivit.

Il festival è costato agli organizzatori 15mila euro, che auspicano di recuperare con il biglietto d’ingresso di 5 euro (gratuito sotto i 6 anni, oltre gli 80 e per persone disabili). L’intento è quello di portare a Viterbo circa 2mila persone e di poter estendere l’evento anche in altri comuni della Tuscia.

Tra gli ospiti che saranno presenti, sabato 14 aprile ci sarà Lillo, che gode di una mirabile fama come fumettista ed insegnante alla scuola romana. Racconti, esperienze e segreti saranno trattati nel corso di una conferenza alle ore 17.

“Apriremo la manifestazione alle 9:30 – ha precisato Marco Cannavò – con un simbolico taglio del nastro alle ore 10. Ospiteremo il CosplayClick Contest, con l’allestimento di stand e la partecipazione degli studenti della scuola di fotografia Click che vestiranno i panni di preziosi giudici. Scatti avvincenti per premiare la maschera migliore alla presenza di Valentina Quenny. Il vincitore godrà di un buono spesa di 150 euro offerto dalla fumetteria Cartaviva”.

Non mancherà una mostra dedicata ai talenti locali con protagonisti Fernando Proietti, Livia De Simone, Oscar Celestini e Rosita Amici che si racconteranno, inoltre, in una conferenza sabato 14 aprile alle 16.

Ci sarà anche un’area dedicata ad una mostra mercato per la vendita di fumetti e gadget. Per i più piccoli ci sarà una ludoteca ( con più di 400 giochi in scatola e in legno), uno spettacolo di marionette con i supereroi DC, Mariangela di Luzio e Peppo e master-class di disegno.

Un ospite atteso è Francesco Barbieri (Disney e Warner Bors), illustratore, fumettista, character designer, attivo da 20 anni nel campo dell’editoria e dell’animazione, che dialogherà con Luca Boschi e Claudio Ferracci in “La fabbrica del Cartoon, un mercato che non conosce crisi”, domenica 15 aprile alle 16:30.

