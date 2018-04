Buche, Alemanno sfida la Raggi, il 25 corteo di moto in Campidoglio

Scontro frontale Raggi-Alemanno, l’ex sindaco “marcia” in Campidoglio e sfida l’amministrazione pentastellata sul tema buche. Il segretario nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità chiama a raccolta l’esercito delle due ruote per mettere a nudo l’emergenza delle buche romane, annunciando un corteo di protesta proprio per denunciare lo stato di salute del manto stradale capitolino. Moto, scooter e motorini si daranno infatti appuntamento il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, da Piazzale di Ponte Milvio, per arrivare poi sotto in Campidoglio e chiedere al sindaco Virginia Raggi interventi urgenti consegnando le proprie proposte all’amministrazione comunale. Un vero e proprio atto di denuncia dell’ex sindaco Alemanno, che guida l’assalto ed apre la partecipazione all’evento a tutte le forze politiche interessate. “La manifestazione è aperta a tutte le associazione e i movementi – si legge nell’appello di Maurizio Biscardi, presidente di “2 Ruote X Roma”- Non rassegnarti, partecipa al nostro Moto Day”.

