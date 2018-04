Migranti, polizia contro i trafficanti: 770 arresti nel 2017

Nel 2017 è proseguita l’azione di contrasto realizzata nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti via mare. Nelle ore immediatamente successive agli sbarchi di migranti, sono state arrestate 770 persone, tra scafisti, organizzatori e basisti, e sequestrati 106 natanti (nel 2016 erano stati 341 gli arresti e 243 i sequestri). Questi i dati resi noti dalla Polizia di Stato, che oggi festeggia i 166 anni dalla Fondazione. La Polizia, inoltre, rileva che in tutto il 2017 si è registrata una diminuzione delle persone sbarcate: 119.3691 (1.451 sbarchi) rispetto alle 181.436 del 2016, con un decremento pari al 34,21%. Analogamente al 2016, i migranti giunti sono stati in prevalenza profughi intenzionati a chiedere asilo a causa di conflitti di natura etnico-religiosa in atto nei propri Paesi di origine: nigeriani (18.158), eritrei (7.052), guineani (9.701). Quanto ai rimpatri, gli Uffici Immigrazione delle Questure nel corso del 2017 hanno complessivamente eseguito 21.555 rimpatri di cittadini stranieri e comunitari espulsi o allontanati dall’Italia. Di questi 6.849 con esecuzione forzata. Tra loro anche 33 stranieri espulsi per motivi di sicurezza dello Stato o poiché contigui ad organizzazioni terroristiche (erano stati 46 nel 2016). Gli stranieri respinti alla frontiera nel 2016 sono stati, invece, 10.218, mentre nell’anno 2017 sono stati 11.805. 2017 sono stati prodotti 1.530.808 titoli di soggiorno, di cui 363.339 in formato cartaceo e 1.167.469 elettronici. L’aumento rispetto al 2016 (complessivamente 1.451.304) è attribuibile in gran parte all’elevato numero di istanze di richiesta di protezione internazionale presentate nel corso dello scorso anno. I tempi medi su base nazionale di produzione dei titoli di soggiorno, dalla fase di presentazione della richiesta alla messa in consegna del permesso, si attestano a 83 giorni. Il notevole afflusso di migranti extracomunitari sbarcati sulle coste italiane nel corso del 2017, ha fatto registrare un considerevole aumento di istanze di protezione internazionale presentate presso le Questure. Le domande censite nel 2017 sono state 136.621, con un incremento complessivo annuale del 10,49% rispetto al 2016, durante il quale erano state avanzate 123.648 richieste. Nel 2017 le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale hanno esaminato 23.063 casi, dei quali l’8,5% è stato definito con il riconoscimento dello status di rifugiato, il 4,5% con riconoscimento della protezione sussidiaria, il 26,5% con riconoscimento della protezione umanitaria, il 43,24% con diniego del riconoscimento dello status, mentre è stata dichiarata l’irreperibilità o inammissibilità nel 3,5% dei casi. Il trend delle decisioni è in linea con l’anno precedente. Gli stranieri ricollocati nel corso del 2017 dall’Italia in altri Paesi europei sono stati 8.182.

