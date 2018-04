VITERBO/ Situazione da “terzo mondo” all’ospedale di Belcolle?

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – Situazione da “terzo mondo” all’ospedale di Belcolle. La pensante denuncia arriva dal sindacato Usb, che indica da tempo al collasso il nosocomio viterbese con personale ridotto al minimo e mezzi fatiscenti che impedirebbero il corretto svolgimento delle prestazioni. “Medici e infermieri non riescono a a far fronte alle esigenze basilari dei pazienti, i quali sono esposti a pericolo di vita” – così tuona l’Usb Viterbo, che ha raccolto la denuncia di un cittadino, ricoverato in codice giallo, per forti dolori addominali e costretto ad attendere in sedia a rotelle 6 ore prima di essere sottoposto ad ecografia e ricevere i primi antidolorifici.

“In base alle dichiarazioni ricevute – spiega l’Usb- un solo medico era presente, costretto a destreggiarsi fra una cinquantina di pazienti, alcuni anziani e in stato di shock. Non solo l’assistenza, ma anche la sicurezza non è più garantita all’ospedale. Il paziente, sdraiatosi autonomamente in barella in un ufficio, adibito a sala, stremato dalla nottata, si è addormentato ed ha subito il furto del cellulare – ha dichiarato il sindacato – Tale situazione lo ha costretto a lasciare poi l’ospedale, il giorno successivo, da solo e a percorrere a piedi, sotto la pioggia battente, il tragitto fino al centro città”.

Inoltre – prosegue l’Usb- la persona di nuovo in preda al dolore si è rivolto, poi, all’ospedale di Terni, ricevendo soccorso e assistenza immediata, sotto osservazione con terapia per 24 ore, con conseguente spesa per i cittadini, che devono rimborsare la regione Umbria finalmente”.

L’Usb Viterbo ribadisce la situazione ormai al limite dell’ospedale Belcolle, “non solo isolato dalla città, ma con personale sanitario ridotto al lumicino. Medici e infermieri lavorano in condizioni disumane e i pazienti sono esposti continuamente a pericoli, anche gravissimi e costretti a rivolgersi fuori regione”.

Il sindacato, pertanto, chiede una presa di posizione pubblica della direzione sanitaria, “che sembra invece disinteressata a far valere i diritti di abitanti e turisti dell’intero territorio della Tuscia”.

