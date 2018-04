Grandi navi a Venezia? Tutto nelle mani di un algoritmo

Per alcuni è la soluzione migliore, per altri è l’ennesima scorciatoia per evitare di affrontare direttamente il problema. Grandi Navi a Venezia? Un taglio alle polemiche, la Capitaneria di Porto ha emesso lunedì un’ordinanza che taglia la testa al toro. Un algoritmo deciderà dal 1° luglio quali grandi navi da crociera potranno ormeggiare. Il modulo d’armamento EN=D^2/3+2hB+0,1A è l’algoritmo imparziale con il quale si calcolerà il combustibile usato dalle caldaie della nave, la forma dello scafo con l’idrodinamica e lo spostamento d’acqua, l’onda generata, il dislocamento; questa formula taglierà fuori dalla laguna il 15% delle navi cariche di crocieristi. Il comandante della capitaneria di Venezia, Goffredo Bon, mette il primo punto fermo di una rotta che dovrà portare nei prossimi anni a ridurre l’accesso delle navi in bacino San Marco . Quest’anno la formula dovrebbe incidere subito con una riduzione iniziale del 10-15% Le grandi navi non passeranno da San Marco

Nel 2012 un decreto (i ministri erano Corrado Clini all’Ambiente e Corrado Passera ai Trasporti) fissò due limiti: è vietato alle navi con stazza superiore alle 40mila tonnellate passare nel “salotto buono” di Venezia, cioè davanti a piazza San Marco e nel Canale della Giudecca. Il decreto aggiungeva una deroga alle navi fino a 96mila tonnellate finché non fosse stata trovata una via alternativa. Per far applicare il decreto del 2012 la capitaneria ha emanato l’ordinanza. Resta il limite invalicabile delle 96mila tonnellate ma la selezione delle navi, ispirata all’accordo Venice Blue Flag, non sarà basata sulla semplice stazza lorda delle navi poiché è un valore che non corrisponde al reale movimento d’onda. Contano la massa d’acqua spostata dalla carena, il tipo di motore, il carburante con minore percentuale di zolfo impiegato. Così ordinanza decide che, tenendo fisso il limite di 96 mila tonnellate, le navi di stazza superiore alle 40 mila tonnellate passeranno soltanto se l’algoritmo darà il disco verde.

L’ordinanza dettaglia molti altri aspetti come l’area laterale dello scafo espressa in metri quadri esclusi i decimali, la velocità massima 6 nodi (11 chilometri l’ora) nella zona di maggiore attenzione, l’obbligo di due rimorchiatori in tiro di cui quello di frenatura a poppavia deve avere potenza superiore alle 35 tonnellate e tanti altri aspetti.

