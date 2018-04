Roma, la semifinale Champions vale 80 milioni

La Roma incasserà dall’UEFA 79,45 milioni di euro per essere approdata in semifinale di Champions League (cifra che potrebbe salire a 81 milioni in caso di eliminazione della Juventus). Numeri al netto del botteghino delle gare casalinghe e di un eventuale qualificazione alle finale di Kiev (si può puntare a quota 100 mln…). Un tesoretto che sistemerà i conti con l’UEFA (Fair Play Finanziario) e permetterà al club giallorosso di pianificare il futuro sul mercato.

Roma-Barcellona, titolo giallorosso vola attorno al +20% a Piazza Affari

Il titolo della As Roma vola con un rialzo attorno al +20%, vicino al massimo dell’anno. Prima della sfida contro il Barcellona il titolo aveva chiuso a 0,485 euro e ora e vicino a quota 0,60. La spinta dalla vittoria in Champions League ha fatto volare il titolo. Il mercato ragiona sugli ulteriori introiti che arriveranno alla società giallorossa grazie al raggiungimento di questo obiettivo.

