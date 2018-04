Sanità Lazio, il Consiglio dei ministri rinnova l’incarico commissario a Zingaretti

Il Consiglio dei ministri ha deliberato oggi, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a seguito degli esiti delle elezioni regionali e dell’insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio, il rinnovo dell’incarico a Nicola Zingaretti, attuale Presidente della Regione, di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, col compito di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 e negli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità.

