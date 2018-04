VENEZIA/ Ztl in Canal Grande , si entrerà solo con motore elettrico?

Non sarà subito, ma sarà inevitabile. A Venezia si deve cambiare. In Canal Grande solo con il motore elettrico. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lancia la proposta alla Certosa, al convegno sulla mobilità acquea sostenibile organizzato da Assonautica. «Bisogna cominciare a utilizzare i nuovi motori, gli imprenditori devono investire. Poi chi non li ha non entrerà più in Canal Grande». Meno rumore, meno inquinamento. Basse velocità e in qualche caso anche meno moto ondoso. I motori elettrici sono silenziosi. Si possono utilizzare nelle acque calme, nei rii interni e in Canal Grande. Si può cambiare la propulsione semplicemente premendo un bottone e tornando al gasolio. In quel caso si caricano viaggiando anche le batterie al litio, che possono essere messe in carica anche nella rete elettrica e nelle centraline. Che però ancora a Venezia non ci sono. Per la svolta c’è da ragionare, non è facile adeguarsi: esempio, il peso delle batterie. 400 chili per un “topo” da trasporto, almeno 200 per un taxi. Poi le dimensioni del propulsore, non ancora compatibile con il vano motore dei taxi. Ma l’obiettivo non è più rinviabile, dicono in Comune. Due anni per mettersi in regola, poi ci sarà l’ordinanza. Una Ztl per l’acqua. Chi non ha motori puliti non entrerà in città

Un problema è costituito anche dalle flotte delle società pubbliche, tra le più inquinanti. I mezzi di Veritas, rumorosi e inquinanti. Gli stessi battelli di Actv, che emettono fumo nero. «È un problema molto complesso», dice il sindaco, «perché quelli sono mezzi studiati apposta per essere stabili e portare una grande quantità di gente. Spesso li abbiamo tutti in servizio, dovremo cominciare a sperimentare. Ma i tempi sono lunghi, non prometto cose che non si possono realizzare».

Negli ultimi decenni la laguna è sempre stato il fanale di coda in quanto a rispetto dell’ambiente. Circolano ancora senza alcun controllo motori inquinanti, fuoribordo a due tempi (con la miscela di olio e benzina, come i motorini), nafte e filtri molto poco efficaci. La svolta, oggi, è quasi obbligata.

Ti potrebbero interessare anche: