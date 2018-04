Garrone e Rohrwacher in gara al Festival di Cannes

Golino in concorso a Un Certain Regard, fuori concorso il film di Wim Wenders dedicato a Papa Francesco

Due film italiani in concorso al Festival di Cannes (8-19 maggio), secondo quanto annunciato dal delegato generale Thierry Fremaux: Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher. A Un Certain Regard in gara c’è Euphoria di Valeria Golino. Tra i titoli nella selezione del concorso il ritorno di Jean-Luc Godard, 87 anni, con il suo film Le Livre d’Image.

Fuori concorso il film di Wim Wenders dedicato a Papa Francesco, Papa Francesco – Un uomo di parola. Vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco, più che un documentario biografico relativo alla sua figura. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale.

