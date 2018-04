Meldola, padre spara e uccide la figlia disabile

La tragedia: il pensionato ha poi tentato di togliersi la vita. E’ gravissimo



Ha sparato alla figlia, gravemente disabile. Poi ha tentato di togliersi la vita. Mancava qualche minuto alle 8, quando la tragedia si è compiuta in via San Domenico a Meldola. La vittima, 45 anni, è morta praticamente sul colpo. Come ogni mattina, il padre era sceso insieme a lei. Aspettavano il mezzo di trasporto che la accompagna regolarmente all’istituzione ‘Davide Drudi’, struttura attiva in paese. Ma mentre si trovavano in garage, l’uomo ha rivolto l’arma contro la sua stessa figlia cerebrolesa dalla nascita a seguito di complicanze durante il parto. Per poi fare fuoco anche contro di sè. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118, che ha portato il padre (73 anni) all’ospedale Bufalini di Cesena. L’indagine è in mano ai carabinieri: sul posto anche il comandante Luca Politi e il pm Federica Messina. Stando ai primi riscontri, l’arma era regolarmente detenuta.

Sono ancora da chiarire la cause della tragedia. L’ipotesi al momento più probabile sarebbero problemi economici derivanti dai forti costi, forse non più sostenibili, delle cure assistenziali di cui aveva bisogno.

