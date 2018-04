LaTuscia si prepara alle Comunali di giugno, c’è anche Sgarbi

di WANDA CHERUBINI–

VITERBO- Le Elezioni Comunali 2018 si terranno il 10 giugno in 47 comuni della regione Lazio. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Si voterà in undici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.Si vota anche nei Municipi III (Montesacro, Talenti e Bufalotta) e VIII (Garbatella, Ostiense, Ardeatina) di Roma Capitale per l’elezione del Presidente e del Consiglio municipale.

Fermento politico anche nella Tuscia dove i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale di Sutri (sindaco uscente è Giudo Cianti), di Vallerano ( Maurizio Gregori), di Vignanello (Vincenzo Grasselli) , di Viterbo (Leonardo Michelini) e Valentano, dove il consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.

Per quanto concerne Viterbo, Alessandro Usai, giornalista Mediaset, è il candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia, almeno per il momento. Il senatore della Lega Umberto Fusco lo ha presentato agli alleati, in una riunione nella sede di FdI, nel tentativo di trovare un punto d’intesa e superare lo stallo sulle quattro candidature, una per ciascuna delle forze politiche: Enrico Maria Contardo (Lega), Claudio Ubertini (FdI), Giovanni Arena (FI), Gianmaria Santucci (Fondazione).

Problemi, però, si sono avuti sulla candidatura di Usai da parte di Forza Italia e Fondazione e mancano meno di due mesi al voto. In caso di stallo, quindi, Fratelli d’Italia e Lega potrebbero anche decidere di procedere da soli.

Intanto, per il prossimo lunedì, 16 aprile, è stata convocata una conferenza stampa, presso la sede di FdI. I mal di pancia sul nome del candidato Usai sembrano più essere presenti all’interno di una parte di Forza Italia, l’area che fa riferimento ad Arena e Bacocco, mentre Giulio Marini e Daniele Sabatini si sarebbero schierati con il resto della coalizione di centrodestra.

Anche Noi con L’Italia sarà presente con una propria lista alle prossime elezioni amministrative al comune di Viterbo a fianco del centrodestra locale. E’ questa la decisione ufficializzata dal segretario regionale Luciano Ciocchetti ai partner della coalizione uscita vincente alle recenti elezioni politiche nazionali.

Per il Movimento 5 Stelle, invece, si presenta come candidato sindaco Massimo Erbetti.

Sul fronte del centrosinistra la situazione è ancora più complicata: con le liste civiche dissolte ed il Pd distrutto dagli scontri interni. Trovare, quindi, qualcuno disposto a candidarsi a sindaco sembra essere un’impresa. Francesco Serra ed Alvaro Ricci restano tra i papabili candidati sindaci del Partito Democratico.

Corre da sola Chiara Frontini (Viterbo 2020). “Questa non sarà una coalizione come siamo abituati a vederle costituite, cioè una fusione a freddo di realtà diverse che si mettono insieme per avere i numeri magari per vincere ma che poi hanno ampiamente dimostrato, almeno negli ultimi 10 anni in questa città, di non essere poi in grado di governare. Viterbo Cambia non è altro che un Viterbo2020 con altro nome” – ha spiegato la Frontini. La novità, dunque, è che Viterbo2020, nata sei anni fa, si sdoppia con Viterbo Cambia.

Corre da solo anche Filippo Rossi, patron del Festival Caffeina, che grazie all’esperienza positiva e al consenso di voti ottenuti con +Europa, scende in campo e si candida a sindaco.

A Sutri, invece, ha fatto molto parlare la candidatura a sindaco di Vittorio Sgarbi, che ha dichiarato: “Mi candido a sindaco e lo farò gratis. Mi candido a Sutri come sindaco con la lista Rinascimento – ha detto il nosto critico d’arte – perché Sutri se lo merita. Farò il sindaco gratis, sfido gli altri candidati a fare lo stesso. Offrirò alla città 25mila euro all’anno di finanziamenti di una fondazione per le iniziative culturali. Sutri deve rinascere davanti al mondo per l’importanza del suo patrimonio artistico e bisogna farla salire a livello di Spoleto, per far sì che diventi una capitale dell’arte”.

Il Meet up Sutri in movimento ha risposto alla candidatura di Sgarbi in questo modo: “ Grazie signor Sgarbi. Questa boutade ci ha regalato un paio di giorni di risate. Tanti improperi e qualche voce fuori dal coro (per fortuna poche). Di certo ci ha risvegliato in questa campagna elettorale comunale un po’ noiosa, coi soliti litigi per i pacchetti di voti che si hanno in dote, che oramai non ci appassionano più. Di idee da valutare ancora poca roba per il momento. Quindi vorremmo ringraziare Sgarbi, ci ha risvegliato dal nostro torpore e per un po’ tanta gente leggendo i giornali si sarà chiesta dov’è sarà mai questa così bella cittadina di Sutri.Vorremmo anche dare un suggerimento a Sgarbi, a cui pensare seriamente. Se Sutri le piace veramente, se ha veramente queste belle intenzioni con le sue fondazioni e quelle delle amiche Fendi, che le porti avanti da deputato, visto che a quello di stipendio non rinuncia.I suoi contributi annuali mica ci fanno schifo, anzi le saremmo infinitamente grati. Conosciamo il valore e l’importanza della nostra antichissima città. Sappiamo anche che da tanto, troppo tempo è sfruttata e malgestita da amministratori insipienti, ma anche da molti cittadini che non la amano a sufficienza. Allora si prodighi affinché in Borghi così antichi e importanti d’Italia ci siano regole stringenti nell’edilizia, nella valorizzazione dei centri storici e della natura che li circonda. Faccia una bella proposta di legge: è questo che fanno i deputati”.

