Lente le gare sulle buche, Raggi apre un’indagine

“Commissioni non si riuniscono, voglio capire perchè”

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali, ovvero per riparare le buche. La sindaca vuole verificare perchè sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da dare ai cittadini. Voglio sapere perché le commissioni non si riuniscono”, avrebbe lamentato la sindaca.

