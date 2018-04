Nissan e Citroen donano sei auto elettriche al Campidoglio

Il nuovo corso della Raggi, una strada lunga ma obbligata. Il futuro è nell’auto elettrica e per una volta il sindaco fa la scelta giusta.“Meno automobili e meno smog. È l’obiettivo che ci siamo posti e che perseguiamo come amministrazione”; così Virginia Raggi in un lungo comunicato che ricorda che in questi giorni Roma ospita la prima e unica tappa italiana della Formula E (si tratta di monoposto simili a quelle di Formula 1 spinte da un motore elettrico) proprio perché si vuole dare un segno della direzione verso la quale questa Amministrazione si sta muovendo. “Siamo convinti che il car sharing, la mobilità elettrica, le piste ciclabili, trasporti pubblici più efficienti e capillari rappresentino il futuro delle città. E Roma vuole essere all’avanguardia. Si parte anche da piccoli gesti”. Da oggi anche il Campidoglio avrà a disposizione sei automobili elettriche a titolo gratuito grazie a Nissan e Citroen che hanno riposto ad un avviso pubblico per la fornitura dell’autoparco del Comune. “Anche io da oggi utilizzerò un’auto a zero emissioni per i miei spostamenti in città, legati ad appuntamenti istituzionali. Si tratta di una Nissan Leaf 100% elettrica che la casa automobilistica ha messo a disposizione dell’Amministrazione in comodato d’uso gratuito”. Ll’obiettivo è di incoraggiare la diffusione e l’utilizzo dei veicoli elettrici e sostenere la mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente con un’operazione che punta non solo alla riduzione delle emissioni inquinanti ma anche a una razionalizzazione della spesa, grazie a un maggior controllo sui consumi e al risparmio di carburante. In questa nota stampa l’avvocatessa grillina ha ricordato che all’avviso pubblico hanno aderito le case automobilistiche Nissan e Citroen, che forniranno sei vetture ad alimentazione elettrica: oltre alla Nissan Leaf, un furgone Nissan NV200, 2 Citroen C zero, 2 Citroen Berlingo.

